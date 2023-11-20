Болгария является крупнейшим производителем оружия советских образцов в Европе.

Россия ведет масштабную диверсионную кампанию против концерна Emco – крупнейшего в Болгарии производителя советского оружия, которое затем поставляется в частности в Украину. Об этом заявил болгарский оружейный магнат, владеющий концерном и сам переживший два покушения россиян, Эмилиан Гебрев в комментарии Financial Times.

Отмечается, что на компанию Emco приходится львиная доля болгарского производства пуль и танковых снарядов советских калибров, которые затем доставляются в Украину. По словам Гебрева, российские диверсанты активно атаковали его заводы и склады, в том числе после полномасштабного нападения России на Украину.

Гебрев утверждает, что сотрудники российской военной разведки (ГРУ) дважды пытались его убить в 2015 году, "очевидно действовали по приказу с очень высокого уровня в Москве". Но ни один российский диверсант не был задержан или привлечен к уголовной ответственности в Болгарии в связи с этими покушениями и диверсиями на оборонных заводах. В этом Гебрев обвинил постоянное влияние Москвы на правительство Болгарии.

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Эксперты отметили, что Emco является одной из немногих компаний за пределами России, производящих 125-мм танковые снаряды советского образца, которые нужны в частности украинской армии. Такие специфические возможности могут быть одной из причин, почему болгарский производитель становится объектом попыток саботажа.

Emco впервые попала под удар в 2011 году, когда на одном из ее складов в центральной Болгарии произошел взрыв. Гебрев сказал, что это был первый акт саботажа против его заводов — заявление, которое не было подтверждено официальным расследованием. За эти годы произошли и другие взрывы, в том числе взрыв в 2022 году и крупный пожар в этом году на предприятии Emco в Карнобате на востоке Болгарии.

По словам Гебрева, подобные инциденты имели место и у других производителей оружия, но органы власти не расследовали обстоятельства. "Все расследования были либо остановлены, либо заторможены, и ни одно не было передано в суд", – жалуется он.

Financial Times отмечает, что коррупция в болгарской прокуратуре - одна из проблем Болгарии, которая действительно фигурирует в отчетах Европейской комиссии. Это, а также постоянное влияние России являются одними из причин, по которым несколько стран ЕС объясняют свои возражения против присоединения Болгарии к Шенгенской зоне.

После избрания нового прозападного правительства, пообещавшего сдерживать российское влияние, в июне главный прокурор Болгарии был уволен, а судебная реформа затруднила прекращение дел о коррупции и организованной преступности. Гебрев сказал, что это начало, но еще многое предстоит сделать.

По оценкам болгарских чиновников, около 40 процентов пуль и снарядов, которые использует Украина в войне против России, производятся в Болгарии.

Кроме прямых поставок в Киев, "много идет в страны, которые отправили свои запасы в Украину", признается новый министр обороны Болгарии Тодор Тагарев. "Прямо и косвенно больше половины нашей продукции идет в Украину", — добавил он.

Война в Украине и роль Болгарии

Как писал УНИАН, в начале полномасштабного российского вторжения Болгария тайно спасла Украину оперативными и достаточно масштабными поставками болгарского оружия и топлива. В определенный момент до 40% топлива в Украине в 2022 году было болгарского происхождения.

В 2023 году, когда власть в Болгарии получило полностью прозападное правительство, страна перестала использовать тайные пути поддержки Украины и решила поставлять оружие Украине открыто.

Примечательно, что уже к тому моменту, в условиях работы более дружественного России правительства, Болгария умудрилась предоставить Украине оружия примерно на миллиард долларов.

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