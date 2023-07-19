Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев настроен проевропейски и решительно выступает за военную поддержку Украины.

В столице Болгарии Софии был арестован 39-летний мужчина, угрожавший убийством министра обороны Болгарии Тодора Тагарева из-за его позиции в отношении войны в Украине.

Тодор Тагарев, который является членом нового болгарского правительства, настроен проевропейски и решительно выступает за военную поддержку Украины. Однако до недавнего времени в течение почти года Болгарией управляло временное правительство, назначенное президентом Руменом Радевым, которого многие считают прокремлевским, пишет EurActiv.

Как сообщила районная прокуратура Софии, обвиняемый отправил угрозы Тагареву 4 июля через социальную сеть. Отмечается, что причиной угроз стало то, что ему не нравилась позиция министра по войне в Украине.

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В ходе следствия было установлено, что профиль в социальной сети, с которого рассылалась угроза, был создан и использован обвиняемым. Мужчина задержан на 72 часа по постановлению прокуратуры.

Тодор Тагарев и Минобороны пока никак не прокомментировали ситуацию.

Война в Украине - позиция Болгарии

Десять дней назад пророссийские демонстранты протестовали в Софии, требуя от Болгарии не направлять Украине военную помощь. Изначально было объявлено, что их шествие под названием "Марш мира" дойдет до резиденции Тагарева, но его организаторы изменили маршрут.

16 июля Тагарев сказал в телеинтервью, что политика и пропаганда Кремля имеют в Болгарии серьезный успех. "Ее (пропаганду и политику) поддерживают значимые общественные группы, партии и в некоторой степени институт президента", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, недавно президент Болгарии Румен Радев обвинил Украину в том, что именно она настаивает на дальнейшем продолжении войны. Радев считает, что украинцы хотят воевать дальше за счет европейцев. Посольство Украины в Болгарии выступило с опровержением и заявило, что ситуация прямо противоположная.

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