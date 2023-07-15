Румен Радев считает, что украинцы хотят воевать дальше за счет европейцев.

Президент Болгарии Румен Радев обвинил Украину в том, что именно она настаивает на дальнейшем продолжении войны. Посольство Украины в Болгарии выступило с опровержением и заявило, что ситуация прямо противоположная.

В пятницу, общаясь с журналистами, болгарский президент отметил, что война в Украине имеет экономическое, социальное и политическое измерение и представляет собой угрозу для всей Европы. Но вину за эти угрозы Радев возложил на украинцев.

"Я хочу прояснить, что Украина настаивает на продолжении этой войны. Но также должно быть ясно, что счет оплачивается всей Европой", – сказал он.

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Украинское посольство в Софии опровергло слова Радева. Дипломаты подчеркнули, что Украина стремится к миру и прилагает все усилия для его достижения.

"Обвинение Украины, подвергшейся вероломному нападению северного соседа, в продолжающейся войне — один из самых распространенных тезисов поддержки российской пропаганды и гибридной войны в Европе", – говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что предоставление Украине оборонных средств не ведет к увеличению количества жертв и разрушений, а наоборот позволяет спасти больше жизней простых граждан. Также дипломаты отметили, что предоставление гарантий безопасности Украине станет гарантией безопасности для всей Европы, включая Болгарию.

Позиция Болгарии по войне в Украине

Президент Болгарии Румен Радев регулярно делает заявления, которые можно квалифицировать как подыгрывание Москве. Еще до полномасштабного вторжения он заявлял, что Крым якобы является российским, а после – выступал против поставок оружия Украине, без которого Россия смогла бы захватить всю Украину.

В то же время часто меняющиеся правительства Болгарии в основном придерживаются проукраинского курса. Например, в первые месяцы полномасштабного вторжения именно Болгария обеспечила Украине львиную долю импортных боеприпасов. Недавно новое правительство страны тоже пообещало помощь Украине.

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