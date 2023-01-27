Пророссийские партии угрожали, что "ни одна пуля не должна попасть в Украину, иначе они выйдут из коалиции, и правительство перестанет существовать".

По словам бывшего министра Болгарии, лидера проевропейской партии "Продолжаем перемены" Кирилла Петкова, поставки болгарского оружия Украине проиходили через страны-посредники. Таким образом удалось преодолеть сопротивление пророссийских сил в коалиции и парламенте.

Об этом рассказал экс-премьер Болгарии Кирилл Петков в интервью "Голоса Америки". В коалицию, которую возглавлял Петков, входило четыре партии, в частности, социалисты с тесными связями с РФ. По словам политика, представители этой партии сказали, что "ни одна пуля не должна попасть в Украину, иначе они выйдут из коалиции, и правительство перестанет существовать".

"Я благодарен, что другие страны НАТО и ЕС решили, что у нас есть эти боеприпасы. Они покупали это в Болгарии и бесплатно передавали украинской армии. Это была лучшая комбинация. С одной стороны, мы могли сделать большой вклад в помощь украинской армии. С другой стороны, украинская нация не платила много или вообще не платила. И в-третьих, не было прямого экспорта из Болгарии в Украину, что удовлетворило требования нашего партнера по коалиции", – пояснил Петков.

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Он напомнил, что лидер Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова, возглавлявшая Минэкономики страны, прямо говорила, что не подпишет документ, где конечным получателем оружия будет Украина.

"Внезапно к ней начали приходить документы от правительства США, правительства Великобритании, польских фирм, румынских фирм. Эти критерии мы выполнили полностью. Я уверен, что она не врала своим сторонникам и, если бы даже в одном документе была указана Украина, мы бы потеряли ее поддержку", – считает Петков.

В то же время экс-премьер отказался конкретизировать, о каком именно оружии говорилось, а также каким именно образом оно доставлялось в Украину.

"И да, Болгария заработала деньги. Две тысячи болгар работали на 100% в это время. Средства пошли в местные бюджеты, и это был большой вклад в экономику", – подытожил политик.

Война в Украине: помощь Болгарии

В настоящее время политическое руководство Болгарии разделено по вопросу российского вторжения в Украину. Президент Румен Радев, ранее назвал Крым "российским" в апреле 2022 года выступил категорически против поставок болгарского оружия в Украину под предлогом опасности вовлечения Болгарии в войну.

Лишь в декабре болгарский парламент смог утвердить прямые поставки оружия Украине, за что президент Радев назвал депутатов разжигателями войны.

Ранее СМИ писали, что Болгария негласно поставляла Украине топливо и комплектующие к советским образцам оружия. Эти поставки держали в тайне, чтобы их не сорвали пророссийские политики в болгарском правительство.

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