При этом там отметили, что при сотрудничестве с "Талибаном" США смогли эвакуировать более 100 тыс. человек из Афганистана.

США не доверяют движению "Талибану" и не считают эту группировку дружеской.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я не пытаюсь приукрасить нашу точку зрения о "Талибане". Это не та группировка, которой мы доверяем, они не наши друзья, мы такого никогда не говорили. Но реальность в том, что "Талибан" контролирует большую часть Афганистана",— пояснила она на пресс-конференции.

Читайте такжеКоличество погибших при взрывах в Кабуле превысило 100 человекПри этом она уточнила, что у Вашингтона нет оснований считать талибов причастными ко взрывам в Кабуле, где погибли более 100 человек.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что у США нет информации о том, что талибы знали о готовящихся взрывах или как-то участвовали в их подготовке.

Также Псаки сказала, что благодаря сотрудничеству с "Талибаном" США сумели эвакуировать более 100 тыс. человек из Афганистана. Она также подтвердила, что Вашингтон планирует закончить эвакуацию из Афганистана в установленный срок - до 31 августа, передает

Взрывы в Кабуле: детали

Серия взрывов произошла накануне, 26 августа, у аэропорта Кабула. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Президент США Джо Байден заявил, что американские военные продолжат эвакуацию из Афганистана. ВС США пообещали принять меры в отношении причастных ко взрыву.

Автор: Ирина Погорелая