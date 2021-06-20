В Бельгии нашли мертвым 46-летнего снайпера Юргена Конингса, которого месяц искали после побега из казармы.
Об этом сообщило издание The Spectator Index в Twitter 20 июня.
"Бельгийский солдат Юрген Конингс, обвиняемый в ультраправом экстремизме и являвшийся объектом розыска, найден мертвым", – говорится в посте.
Известно, что 17 мая Конингс сбежал из казармы, прихватив с собой четыре противотанковые ракетные установки, пулемет и бронежилет.
Он заявил, что "собирается уничтожить" вирусологов из-за COVID-19. Поэтому службы безопасности страны объявили его в розыск с определением "серьезная угроза".
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Целью снайпера-фанатика стал ведущий вирусолог Бельгии Марк Ван Ранст. В день побега Конингс три часа поджидал профессора под его домом. После этого вирусологу с семьей пришлось скрываться в убежище.
Известно, что на безрезультатные поиски Конингса потратили 650 тысяч евро средств налогоплательщиков, в том числе, предназначенных на доплаты для солдат за службу в выходные, бронированную технику и использование боевого вертолета NH90.
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