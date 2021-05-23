Мужчина отправлял угрозы полицейскому руководству страны и главном бельгийском вирусологу, он собирался "наказать тех, кто лишил людей привычной жизни". Речь идет о противоэпидемических мерах.

В Бельгии полиция и армия уже неделю разыскивают вооружённого дезертира - 46-летнего военного Юргена Конингса, пообещавшего убить главного вирусолога страны.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала NEXTA.

Так, дезертир прихватил с собой 4 гранатомета, пистолет-пулемет, пистолет и бронежилет. Перед побегом он оставил прощальное письмо, в котором заявил, что "готов к смертельному бою с полицией и больше не желает жить в обществе, которым правят политики и вирусологи".

Читайте такжеИндийский штамм коронавируса подобрался к границам УкраиныПо сообщениям СМИ, перед исчезновением Конингс пытался разузнать адрес главного вирусолога Бельгии Вана Ранста и даже несколько раз приезжал в тот район на разведку. Ранста в целях безопасности вместе с семьей переместили в безопасное место.

К операции по поимке беглеца привлекли 400 полицейских и солдат Бельгии, Германии и Нидерландов, вертолеты и бронетранспортеры.

Как говорится в сюжете ТСН, у Конингса немалый боевой опыт - в составе бельгийских подразделений он служил в Боснии, Косово, Ливане, Ираке и Афганистане.

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Его машину нашли на территории национального парка Хоге-Кемпен. Силовики прочесывают местность, предполагают, Конингс скрывается где-то в зарослях. Вероятно, он вооружен. При этом мужчина последние годы находился под наблюдением правоохранителей, как склонный к насилию экстремист крайне правых взглядов.

Бельгия уже объявила в розыск по линии Интерпола беглого военного, пишут местные СМИ.

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Автор: Ольга Робейко