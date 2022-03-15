Вагоны красят по приказу руководства.

В Беларуси начали закрашивать красно-зеленую символику некоторых электричек.

Об этом говорится в посте Сообщества железнодорожников Беларуси.

Как утверждают авторы сообщения, вагоны красят по приказу руководства. С чем это связано – не знают.

Если закрасить белорусскую символику такого транспорта, электрички ничем не будут отличаться от украинских, обратил внимание журналист и фотограф Антон Мотолько.

В марте стало известно о том, что Лукашенко приказал войскам Беларуси вторгнуться в Украину, однако, как писали СМИ, солдаты подняли бунт и отказались выполнять волю диктатора.

С начала открытой войны РФ против Украины Лукашенко отдал территорию в пользование россиянам. Именно с пограничных полигонов Беларуси осуществляются ракетные обстрелы украинских городов.

ЕС открыто заявил о причастности Лукашенко к агрессии РФ против Украины.

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