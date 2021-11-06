О возможных мотивах задержанного нападавшего пока нет информации.

В Баварии мужчина с ножом ранил нескольких пассажиров междугороднего поезда.

Инцидент произошел сегодня утром в поезде, проезжавшем между баварскими городами Регенсбург и Нюрнберг, сообщает "Немецкая волна".

Подозреваемый нападавший был задержан, полиция устанавливает обстоятельства инцидента. О возможных мотивах задержанного мужчины пока никакой информации нет.

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По предварительным данным, у 27-летнего нападавшего не было сообщников.

Полиция сообщила о нескольких раненых, однако не назвала их точного количества.

В то же время агентство dpa со ссылкой на источники сообщает, что раненых трое, двое - с тяжелыми травмами.

Как сообщал УНИАН, В Японии неизвестный мужчина напал на пассажиров метро в Токио с ножом. Сначала он изрезал людей, а затем поджег поезд. Пассажиры в панике вылазили из окон вагона. Мужчина успел ранить около 15 человек. СМИ Японии сообщали, что один пассажир получил серьезные травмы. После поножовщины неизвестный поджег поезд. Источники в правоохранительных органах Токио утверждают, что мужчина применил соляную кислоту.

Автор: Таня Поляковская