Участники Locked Shields 2023 будут решать реальные задачи.

Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности с 18 по 21 апреля проведет крупнейшие в мире учения по кибербезопасности, которые получили название Locked Shields 2023. Они пройдут в Таллине, а участие в тренировках примут около 3 тысяч человек.

Такой информацией поделилось издание ERR. В рамках учений будут решаться реальные задачи в сфере кибербезопасности. Сюда относятся противостояние взломам энергооборудования, повышение способностей сетей к защите от хакерских действий, принятие решение в критических ситуациях и так далее.

"Никакие другие учения по киберзащите не могут предложить такой конкретный и детальный опыт, как Locked Shields. 24 команды со всего мира должны будут поддерживать жизнь в критически важной инфраструктуре и IТ-системах", — рассказал директор Центра НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности Март Ноорма.

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Над организацией учений в течение 7 месяцев трудились 500 человек, которые подготовили 5500 виртуальных тренажеров. В этом году на Locked Shields приедут специалисты из 38 стран мира.

Учения НАТО: последняя информация

На территории Сербии пройдут совместные тренировки государства вместе с НАТО. Они получили название "Платиновый волк-2023" и состоятся с 16 по 30 июня.

В конце марта США и Южная Корея провели совместные военные учения. На этом фоне КНДР начала угрожать двум государствам ядерным оружием.

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