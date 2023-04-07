По его словам, Россия несет реальную угрозу и для других стран.

Страны-члены НАТО на саммите Альянса летом 2022 года договорились об усилении восточного фланга. Они решили разместить больше войск сразу в нескольких регионах.

"Должен быть увеличен военный потенциал. И у нас будет больше войск НАТО не только в Балтийском регионе, но и на восточном фланге НАТО в целом. Потому что доктрина НАТО, в связи с российской агрессией, заключается в сдерживании России путем наращивания собственного военного потенциала. Надо понимать, что сегодня инвестиции в военный потенциал являются в то же время инвестициями в сохранение мира в Европе", - заявил президент Латвии Эгилс Левитс в интервью DW.

По его словам, постоянное базирование военных также является частью укрепления восточного фланга НАТО. В результате этого процесса Альянс будет иметь большое количество войск от Финляндии до Болгарии. Левитс подчеркнул, что всему виной угроза, исходящая из России.

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"НАТО - это чисто оборонительный альянс, и с нашей стороны было бы глупо вдаваться в параноидальную аргументацию России. Я не думаю, что в Германии, например, кто-то помышляет о нападении на Россию. С другой стороны, именно Россия напала на Украину, как ранее напала на Грузию. Существует реальная угроза и для других стран. На этом фоне вступление в НАТО - это естественная реакция", - отметил он.

Расширение НАТО - что известно

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, Финляндия вместе с Швецией подали заявку на вступление в Альянс. Уже 4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО, а вопрос о Швеции все еще решается.

В РФ отреагировали на новости очень резко и заявили, что расширение НАТО якобы является посягательством на их национальные интересы и пообещали "принять контрмеры".

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