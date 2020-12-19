У почтового оператора возникли серьезные задержки с доставкой.

Почтовый оператор Великобритании Royal Mail (Королевская почта) из-за карантина британцы завалили посылками с подарками к Рождеству. В сортировочных офисах миллионы подарков, из-за этого у компании возникли серьезные задержки с доставкой.

Читайте такжеВ Израиле к "красной зоне" отнесли все страны мираОб этом сообщает ТСН.uа.

В своем заявлении почтовая компания сообщила, что количество рождественских онлайн покупок резко возросло, что объясняется изоляцией в связи с коронавирусом. И хотя людям в Британии разрешили принимать до трех семей, обмен подарками они решили в этом году устроить через Royal Mail.

Компания заявила, что дополнительно взяла на работу около 33 тысяч временных работников, чтобы удовлетворить своих клиентов. Но британцы все же недовольны, потому что кое-кто ждет посылку, как пишет ВВС, от 27 ноября.

Другие же, напротив, выразили соболезнования почтовым работникам, у которых возникла проблема с резким увеличением спроса во время пандемии. А такие бренды, в частности как, John Lewis, Boots и HMV, также обвинили Royal Mail в задержках доставки.

В свою очередь, представитель Royal Mail заверил, что компания прилагает максимум усилий, чтобы клиенты получили свою рождественскую почту настолько быстро, насколько это возможно.

"Нам очень жаль, если у кого-то из наших клиентов увеличились сроки доставки. Наши замечательные почтальоны, которые поддерживали связь Великобритании во время пандемии и двух локдаунів, теперь делают все, что необходимо, чтобы доставить почту клиентам перед Рождеством", - сказал представитель Royal Mail.

Что этому предшествовало

С 16 декабря сразу несколько стран Европейского Союза закрываются на локдаун. Строгие ограничения есть и в Великобритании.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН