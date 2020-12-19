Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам британского премьера, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с полуночи воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.

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Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.

"Он может быть на 70% более заразным, чем старый вариант", - сказал премьер, добавив, что это предварительная информация, и новый вариант вируса еще исследуется.

Впрочем, советники британского правительства по борьбе с пандемией говорят, что нет никаких указаний на то, что новый штамм приведет к повышению уровня смертности от COVID-19 или как-то повлияет на процесс вакцинации.

Ранее британское законодательство предусматривало три уровня ограничений. Третий, действующий сейчас, вводился при "очень высокой эпидемиологической опасности".

Таким образом, отменяются все послабления, которые власти обещали британцам на Рождество, людей просят не покидать дома, закрываются все магазины, кроме необходимых, парикмахерские и спортклубы.

Общаться жителям разных домохозяйств можно будет только один на один и на улице.

"Я знаю, с какими эмоциями люди относятся к этому времени года… Я знаю, каким это будет разочарованием", - подытожил премьер-министр Британии.

Что этому предшествовало

Количество активных случаев коронавируса в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, превышает 33 миллиона человек.

Заболевших с начала пандемии - 75,8 миллиона, скончавшихся - около 1,67 миллиона.

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Автор: Тамара Отовская