Девушка умерла в промежутке между 1450 и 1532 годами.

Исследователи из Перу, Польши и Швеции показали, как выглядела при жизни Хуанита или Леди Ампато. Замороженное тело девочки нашли в горах в 1995 году.

Спустя 28 лет после этого великого открытия ученым удалось полностью реконструировать черты лица девочки и воссоздать его в виде гиперреалистичной скульптуры, сообщает католический университета Санта-Марии в Перу (UCSM).

"Чтобы прийти к скульптурной реконструкции, которую мы сейчас видим, ученым пришлось создать цифровые изображения девочки на основе последних сделанных томографий, результатов ДНК, этнологических характеристик и других научных данных", – говорится в сообщении UCSM.

Видео дня

Ученые обнаружили, что на момент смерти Хуаните было от 13 до 15 лет. Также стало известно, что Хуанита на момент принесения ее в жертву во время ритуала была полностью здоровой девочкой. Считается, что она умерла мгновенно после того, как ей был нанесен удар по правой затылочной части черепа.

Дева из Ампато - история мумии

В 1995 году группа археологов поднялась на заснеженную гору Ампато в Перуанских Андах, расположенную на высоте более 6 тысяч метров над уровнем моря. Там исследователи обнаружили замерзшее тело девочки. Его хранили до сих пор в специальной камере при температуре -20 градусов по Цельсию. Замерзшее тело было названо Хуанитой, Ледяной девой или Леди Ампато – в честь снежной горы, где ее нашли.

Ученые выяснили, что девочка – представительница народа инков, и умерла в промежутке между 1450 и 1532 годами. Они считают, что девочка была принесена в жертву богам на вершине вулкана.

Хуанита перед смертью была завернута в яркий цветной погребальный гобелен, а ее голову украшала шапка из перьев. Рядом с Хуанитой нашли также множество предметов, оставленных в качестве приношения богам — миски, булавки и статуэтки из золота, серебра и ракушки.

Открытие археологов - интересные новости

В прошлом году в Канаде на золотых приисках нашли мумию мамонтенка. По словам ученых, останки детеныша мамонта пролежали в вечной мерзлоте более 30 тысяч лет.

А в этом году австралийская компания Vow "воскресила" плоть мамонта и приготовила из нее гигантскую фрикадельку.

Вас также могут заинтересовать новости: