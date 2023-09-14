Своей агрессией Россия разрушила систему мировых отношений, которая существовала после Второй мировой и способствовала началу образования новой.

Военный эксперт Петр Черник считает, что Украина в очередной раз стала плацдармом неизбежного столкновения мировых цивилизаций. Сейчас в мире формируется новая система отношений, ведь Россия уже разрушила Ялтинско-Потсдамскую систему, которая образовалась после Второй мировой войны.

"Самое страшное, что сделали московиты - это конечно полностью разрушили и аннулировали международную систему отношений, которая сложилась по результатам Второй мировой войны. Это так называемая Ялтинско-Потсдамская система - последняя", - рассказал военный аналитик Петр Черник в интервью "24 каналу".

По словам эксперта, всего есть четыре системы, которые сложились по результатам войн. Помимо Ялтинско-Потсдамского, это Вестфальская - созданная по результатам религиозных войн (Тридцатилетняя война, закончившаяся в 1648 году), Венская - по результатам наполеоновских войн и Версальская - после Первой мировой войны.

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По его мнению, система, которая будет образована следующей, также предстанет в большом мировом противоборстве. Черник также рассказал, что в мире недавно произошло важное историческое событие, ведь сформировались два глобальных крупных мировых блока - глобальный Юг (БРИКС) и глобальный Север.

В частности, БРИКС при посредничестве Китая пригласил к себе непримиримых конкурентов – Иран и Саудовскую Аравию. Поэтому глобальный Юг может уже насчитывать 6 миллиардов человек.

"И есть глобальный Север, к которому мы хочем вернуться. Мы отказываемся от той советской классификации о странах "Первого мира" (капиталистические) и "второго мира" (социалистические)", - добавил аналитик.

Он также заявил, что согласен с высказываниями американского политолога Самуэля Хантингтона, который писал, что столкновение цивилизаций неизбежно. По мнению Черника, Украина в этом столкновении снова является плацдармом.

"Чтобы выжить в том цунами, которое сейчас нарастает и которое мы не можем отменить, нам надо искать свое место... мы европейская нация, мы христианская нация и альтернативы глобальному Северу у нас нет и не будет", - сказал Черник.

Война в Украине и БРИКС

Группу БРИКС страны-участницы создали для обсуждения и решения ряда экономических вопросов. В настоящее время его членами являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Однако, в конце августа стало известно, что присоединиться к этому блоку пригласили еще и Саудовскую Аравию, Иран, Египет, Аргентину, Эфиопию и Объединенные Арабские Эмираты.

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