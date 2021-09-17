Украинский металлургический гигант "Метинвест" предоставил для строительства MOSE 500 тонн стали.

Группа компаний "Метинвест" совместно с итальянским партнером Cimolai приняли участие в итальянском проекте MOSE, призванном защитить Венецианскую лагуну от наводнений, таким образом, спасая город от затопления.

Как сообщает пресс-служба "Метинвеста", украинский металлургический гигант предоставил для строительства MOSE 500 тонн стали Metinvest Trametal.

В частности, при возведении MOSE было использовано 150 тыс. тонн стальных шпунтовых свай и труб длиной до 50,3 метров. Также сталь применили для изготовления створок ворот шириной до 30 метров с толщиной 5 метров и 254 стальных колец, с помощью которых система приводится в движение.

Отмечается, что с помощью 78 ярко-желтых мобильных шлюзов, расположенных у заливов Лидо, Маламокко и Кьоджа, MOSE должен защитить Венецию и близлежащие города от паводков, вызванных чрезмерными приливами Адриатики.

Еще осенью 2020 года стальные механизмы модуля выдержали прилив высотой 130 см во время шторма. Таким образом, впервые во время подобного погодного катаклизма до любимой туристами площади Сан-Марко в Венеции вода подобраться так и не смогла.

"Сильные дожди в Венеции вызвали тревогу о возможном наводнении. Поэтому мы незамедлительно запустили систему шлюзов MOSE. За короткое время ворота были подняты, что предотвратило риск паводка", – сообщил тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Отметим, MOSE – это аббревиатура на итальянском языке, означающая "экспериментальные электромеханические модули". Также это итальянское написание имени библейского героя Моисея, который по легенде разделил Красное море, а потому проект еще называют "Вратами Моисея".

Напомним, в последние годы ученые все активнее бьют тревогу – Венеция оказалась в числе регионов, которые рискуют полностью уйти под воду уже в этом веке. Последнее серьезное наводнение накрыло город осенью 2019 года, оказавшись крупнейшим за последние 50 лет.

Автор: Григорий Бондарь