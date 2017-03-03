Ученые выяснили, когда Венеция может полностью уйти под воду

По мнению исследователей из итальянского Института геофизики и вулканологии и университетов в Риме, Бари, Лечче, Катании, Хайфе, Париже и Марселе, уровень моря может подняться на 140 сантиметров, передает dziennik.pl.

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По данным ученых, 33 района Италии подвержены риску затопления к концу этого столетия.

Как уже отмечалось, в прошлом тысячелетии уровень воды в Средиземном море поднялся до 30 сантиметров. Ускорение подъема объясняется изменением климата, вызванным увеличением углекислого газа в атмосфере.

Ранее ученые прогнозировали, что из-за глобального потепления в ближайшие 30-70 лет значительные территории Западной, Центральной и Восточной Европы окажутся под угрозой наводнений.