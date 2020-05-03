Украинский доброволец французского иностранного легиона погиб от полученных в Мали ранений

Сержант Дмитрий Мартынюк получил серьезное ранение в результате взрыва самодельного взрывного устройства.

Украинец Дмитрий Мартынюк, который служил во французском Иностранном легионе, скончался от ранений, полученных во время антитеррористической операции в Мали.

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Как сообщается на сайте Министерства обороны Франции, 23 апреля в ходе операции «Бархан» в Мали украинский сержант получил серьезное ранение в результате взрыва самодельного взрывного устройства. Его доставили в военный госпиталь «Перси» недалеко от Парижа. 1 мая Мартынюк скончался от полученных ранений.

В сообщении отмечается, что украинец погиб во время борьбы с терроризмом в районе, где несколько групп совершают насильственные действия против гражданского населения.

В африканском регионе Сахель Франция вместе с Мали, Буркина-Фасо, Мавританией, Нигером и Чадом принимают участие в борьбе против террористических вооруженных групп.