Всего удалось разыскать 136 украинских граждан и эвакуировать 37.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что в Турции в результате землетрясения, которое произошло на юго-востоке страны 6 февраля 2023 года, погибли пятеро украинцев. Украинские дипломаты продолжают помогать гражданам на юге Турции.

"В зону стихийного бедствия отправляется вторая группа консулов, чтобы на месте координировать поиски пропавших граждан, оказывать содействие пострадавшим и обеспечить эвакуацию украинцев в другие турецкие регионы и Украину", – добавил Николенко в Facebook.

Как отметил представитель МИД, всего удалось разыскать 136 украинских граждан и эвакуировать 37.

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"Из-под завалов спасены 10 украинцев. Семеро считаются пропавшими, их поиски продолжаются (двое могут быть под завалами, к поиску привлечены наши подразделения ГСЧС). Один человек госпитализирован, его состояние стабильное. К сожалению, в результате землетрясения погибли пятеро граждан Украины, в том числе семья из Запорожья. Посольство принимает меры для подготовки репатриации тел погибших", - подчеркнул Николенко.

Он отметил, что в ближайшее время дипломаты планируют эвакуировать из пострадавшего южного региона 22 украинских граждан.

Землетрясение в Турции

6 февраля на юго-востоке Турции и в приграничных районах Сирии произошли два землетрясения магнитудой более 7. Затем были зафиксированы десятки афтершоков.

По состоянию на 7 февраля было известно о четырех украинцах, пострадавших в результате землетрясения в Турции. Двух людей считали погибшими однако позднее посол Украины в Турции опроверг эту информацию. К счастью, их удалось спасти.

8 февраля ГСЧС направила в Турцию на ликвидацию последствий землетрясения 87 специалистов, 18 единиц техники и 10 поисково-спасательных собак.

9 февраля в МИД сообщили, что под завалами зданий в Турции могут находиться пятеро украинцев.

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