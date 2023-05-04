Вопрос членства Украины в НАТО должен серьезно рассматриваться на Вильнюсском саммите Альянса, добавил глава МИД Чехии.

Украине необходимо предоставить все необходимые средства, в которых наше государство нуждается, для защиты от вторжения России. Это станет лучшей гарантией безопасности для Украины перед вступлением в НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, пишет Голос Америки. Он призвал искать пути для обеспечения боеприпасами украинской армии.

"Я считаю, что лучшей гарантией для Украины является предоставление ей практически всех необходимых средств, в которых она нуждается, для защиты от российского империалистического вторжения. Сейчас много дискуссий об обеспечении боеприпасами. Поэтому я абсолютно согласен, что нужно искать пути, как обеспечить боеприпасами украинскую армию", - сказал Липавский.

Он также убежден, что Украина станет членом НАТО, но не сразу. "Я думаю, что мы должны серьезно обсудить это. Это произойдет не сразу, но однажды это произойдет, и мы должны быть к этому готовы. И мы также должны работать над этим", - отметил чешский министр.

Глава МИД также отметил, что вопрос членства Украины в НАТО должен серьезно рассматриваться на вильнюсском саммите Альянса.

"Сейчас мы не знаем, какими будут результаты Вильнюсского саммита. Это будет обсуждаться на министерской встрече НАТО в Осло, где мы будем говорить об этом. Безусловно, вопрос членства Украины в НАТО будет, но мы должны быть политически готовы показать знак того, что мы серьезно думаем об этом, что Европе нужны новые рамки безопасности. И НАТО должно рассматривать всерьез вопрос членства Украины", - сказал Липавский.

Он также отметил, что украинцы решили, что хотят быть частью западной цивилизации, западного общества. И для этого нужно не только вступление в НАТО, но и в Евросоюз, хотя этого достичь трудно.

"Украинцы... не хотят быть частью российской колониальной империи, которая ныне называется Российская Федерация. Когда-то это был Советский союз, а еще раньше - Российская империя. Они не хотят, чтобы ими управляли из Москвы. А для этого, конечно, нужно не только членство в НАТО, но и членство в ЕС. А этого на самом деле нелегко достичь, потому что ЕС - это союз, основанный на верховенстве права, это общий рынок, это движение людей, на самом деле очень много бюрократии. Чтобы быть членом ЕС, нужно выполнить кучу норм и кучу бумаг. Но эти усилия окупаются... Я призываю начать переговоры как можно быстрее, но все равно это переговоры, которые длятся долго, поэтому надо начать этот процесс", - отметил глава МИД Чехии.

Путь Украины в НАТО - новости

Как сообщал УНИАН, 24 апреля в совместной статье, опубликованной журналом Foreign Affairs, премьер-министры Польши, Чехии и Словакии заявили, что Украина должна получить от НАТО четкую схему приобретения членства, а до его получения Альянс должен предоставить Киеву гарантии безопасности. По словам министров, уже сейчас следует планировать послевоенные гарантии безопасности Украины, без которых "не будет никаких инвестиций и устойчивого восстановления в Украине".

В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО пришли к согласию относительно того, что Украина станет членом Альянса, "но это долгосрочная перспектива", ведь сначала надо одержать победу в войне с Россией. Во время апрельского визита в Киев Столтенбер подтвердил эту позицию, отметив, что сперва придется закончить войну с Россией.

Напомним, Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Президент Зеленский отметил, что наше государство делает свой определяющий шаг, подписывая такую заявку.

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