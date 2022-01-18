Некоторые экстремалы получили переохлаждение, но группа в полном составе с флагом Украины добралась до вершины горы.

10 украинцев покорили самую высокую точку в Антарктиде. Участники экспедиции одолели гору Винсон высотой почти 5 километров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

До этого самую высокую точку континента смогли покорить лишь 7 украинцев, но таких массовых экспедиций, как на этот раз, не было никогда.

Альпинисты, среди которых было и две девушки, поднимались на вершину в течение трех дней. Экстремалы говорят, что справились вдвое быстрее, чем планировали. В Антарктиде сейчас лето, однако температура там до -50 градусов и довольно ветрено.

Читайте также"Призрак" напугал туриста в горах: редкое явление заметили в БританииНекоторые экстремалы получили переохлаждение, но группа в полном составе с флагом Украины добралась до вершины горы.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские полярники в Антарктиде зафиксировали последствия извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай в Тихом океане.

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