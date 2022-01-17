Волны высотой в 60 сантиметров дошли даже до Антарктиды.

Украинские полярники в Антирктиде зафиксировали последствия извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай в Тихом океане.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Как сообщается, извержение вулкана сопровождалось землетрясениями магнитудой 5-5,8 и цунами, волны которого дошли даже до Антарктиды.

"15 января в 17 часов UTC на станции "Академик Вернадский", расположенной в более чем 7800 км от места извержения, наши ученые зафиксировали волны, вызванные вулканом!"- говорится в сообщении.

"Волна дошла до нас высотой 60 сантиметров, и это с учетом того, что акватории покрыты сплошным льдом", - рассказал метеоролог Александр Надточий.

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Как сообщается, украинские полярники, которые в это время продолжали откапывать от снега дорожку на причал Jetty, также заметили необычное колебание вод.

Как сообщалось ранее, ударные волны от мощного извержения вулкана в Королевстве Тонга зафиксировали в Украине.

Напомним, сильное извержение подводного вулкана произошло в Тихом океане. Восьмиминутное извержение было таким мощным, что похожие на раскаты грома звуки были слышны даже на Аляске. Извержение сопровождалось землетрясениями и вызвало волны цунами высотой до четырех метров.

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