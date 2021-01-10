Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил поддержку народу и правительству Индонезии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования семьям пассажиров самолета рейса SJ182, разбившегося в Индонезии.

Об этом министр написал в Twitter.

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«Потрясён трагическими сообщениями о катастрофе авиарейса Sriwijaya SJ182 в Индонезии. Я глубоко сочувствую семьям жертв. В это сложное время Украина стоит рядом с народом и правительством Индонезии», - отметил министр.

Крушение самолета в Джакарте

9 января в Индонезии разбился пассажирский самолет. Boeing 737-524 пропал с радаров вскоре после взлета из аэропорта Джакарты.

На борту было 62 человека, в том числе десять детей.

10 января 2021 года полиция Джакарты получила пакет с останками, найденными после крушения Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air.

10 января 2021 года были обнаружены черные ящики разбившегося Boeing 737.

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Автор: Инна Андалицкая