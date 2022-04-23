Украина получит от Канады высокоточные дальнобойные артиллерийские снаряды с GPS-наведением M982 Excalibur для новых западных 155-мм гаубиц M777.
Как сообщает телеканал CBC, Канада отправила в Украину 4 относительно новые гаубицы M777. Канада передала Украине и определенное количество снарядов M982 Excalibur, которые остались у нее после афганской войны.
Кроме гаубиц M777, снаряд M982 Excalibur может использоваться и для самоходной артиллерийской установки CAESAR. О решении передать Украине сразу 12 единиц 155-мм САУ CAESAR из состава армии Франции сообщил президент Эммануэль Макрон.
M982 Excalibur - что известно
M982 Excalibur – высокоточный 155-мм управляемый артиллерийский снаряд увеличенной дальности. Создан в сотрудничестве Raytheon Missile Systems и BAE Systems Bofors. Система наведения инерционная комбинированная с GPS. Вес – 48 кг, вес боевой части – 22 кг.
Снаряд может поражать цели на расстоянии до 70 км. Впрочем, дальность стрельбы им зависит от самой артиллерийской системы. Например, доказанная дальность выстрела снарядом Excalibur из гаубицы M777 с длиной ствола 39 калибров составляет 36 километров. А при стрельбе из САУ CAESAR с 52-калиберным стволом дальность выстрела составляет 46 км.
Благодаря высокой точности снаряд может поражать цели на дистанции до 75-150 м от дружественных подразделений, или же когда цели находятся среди гражданской застройки и использование традиционных неуправляемых артиллерийских снарядов невозможно из-за высокого риска сопутствующих потерь.
Опыт применения в Ираке показал высокую точность и эффективность оружия – 92% попаданий были с погрешностью менее 4 метра.
Существуют три основные версии системы:
- Increment I имеет унитарную боевую часть для применения против стационарных целей.
- Increment II - "умный" снаряд для поражения движущихся целей.
- Increment III - это снаряд с возможностью автоматического распознавания целей, поиска и поражения отдельных машин с известными характеристиками.
Стоимость снаряда, в зависимости от модификации может достигать более 200 тыс. долл.
Как сообщал УНИАН, 13 апреля стало известно, что Канада планирует передать Украине военного оборудования на $500 млн. В частности, Украина может получить бронированные машины Senator и бронетранспортеры Coyote и Bison.
А 20 апреля канадский премьер-министр Джастин Трюдо анонсировал отправку в Украину крупнокалиберной артиллерии.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Литва передала Украине тяжелые минометы на десятки миллионов евро
- Немецкая компания просит правительство разрешить поставки Украине 100 БМП Marder - Welt
- Польша передала Украине вооружения на сумму в 7 миллиардов злотых