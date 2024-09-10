Начальник Генштаба Чехии отметил, что для украинцев законно и легитимно атаковать российскую территорию.

Западные страны должны "развязать руки" Украине и позволить ВСУ использовать дальнобойные ракеты против целей на территории России. Об этом заявил начальник Генштаба Чехии Карел Ржегка, сообщает Radio Prague International.

По его словам, в противном случае у Украины не будет шансов эффективно защитить себя.

"Эти ограничения необходимо снять, потому что для украинцев законно и легитимно защищаться, даже нападая на российскую территорию, потому что они не могут боксировать со связанной за спиной одной рукой", - заявил Ржегка. Видео дня

По мнению начальника Генштаба Чехии, из-за ограничений Запада Россия имеет значительное преимущество. Российские самолеты взлетают с аэродромовв пределах досягаемости западного оружия, но украинцам запрещено его применять.

"И эти самолеты затем бомбят гражданскую инфраструктуру, а не только солдат. Поэтому было бы абсолютно легитимно, если бы украинцы смогли атаковать и территорию России", - подчеркнул генерал.

По его словам, украинская операция в Курской области показала, что не стоит бояться угроз эскалации со стороны России.

"Русские до сих пор "лязгают" ядерным оружием, но когда украинцы вторглись и захватили весь округ, ничего не произошло", - подытожил он.

Удары западным оружием по РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал не ограничивать Украину, которая стремится освободить свои оккупированные РФ земли, в использовании оружия, которое предоставили союзники.

Также командующий Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхайм заявил, что Нидерланды не ограничивают использование Украиной переданных ей истребителей F-16, в том числе и в воздушном пространстве России.

При этом в Пентагоне заявили, что удары по целям глубоко внутри России американским и другим западным оружием не имеют большого значения для защиты Украины от агрессии России, поскольку "не помогут" Украине поразить большую часть российской авиации.

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