Отмечается, что в Вашингтоне не хотят допустить, чтобы Китай вернул территории, аннексированные РФ в двадцатом веке.

Одна из причин, по которой президент США Джо Байден не оказывает Украине военную помощь в полной мере, заключается в том, что он боится развала России, пишет "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

"В рамках президентских полномочий по передаче вооружений (PDA) Байден уже давно мог бы предоставить Украине необходимое оружие, которое стратегически улучшило бы ситуацию на поле боя, однако в Белом доме стабильно игнорируют эту возможность", - отмечает издание.

По словам источников, в Вашингтоне руководствуются несколькими военно-техническими и политическими мотивами. При этом отмечается, что риск расширения войны на территорию стран НАТО или ядерная угроза не являются основными.

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Указываются следующие мотивы:

политики и военные США опасаются, что чрезмерная передача Украине техники и боеприпасов может истощить запасы Пентагона, и США могут оказаться неготовыми к конфликтам в других точках планеты, например, в Индо-Тихоокеанском регионе или на Ближнем Востоке;

политическая традиция США предполагает, что перед выборами президента не принимаются решения, которые могут "связать руки" будущему главе государства;

Вашингтон до сих пор придерживается стратегии 2022 года, согласно которой война должна продолжаться только на территории Украины;

администрация Байдена боится возможного развала России в результате победы Украины, в частности, в Вашингтоне не хотят допустить, чтобы Китай вернул "исконные территории", аннексированные РФ в двадцатом веке.

В издании добавили, что Байден придерживается взгляда на Россию, сформированного еще в 1970-х годах, когда СССР был сильным противником, которого США пытались не раздражать.

Удары по России западным оружием - актуальное

Как стало известно, президент США, Джо Байден намерен в пятницу, 13 сентября, обсудить разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием с британским премьером Киром Стармером.

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