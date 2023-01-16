Все они отрицают свою причастность к произошедшему.

Российские журналисты позвонили начальнику штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрию Голенкову, обвиняемому Службой безопасности Украины в причастности к ракетному удару по Днепру.

Разговор опубликовало издание "Важные истории". По их данным, 44-летний Голенков родился в поселке Погар Брянской области. В ответ на вопрос о причастности к обстрелу, он спросил у журналистки "чей Крым" и сказал, что она точно из Украины, так как "в России журналисты вообще не задают вопросы".

"А что, я прям, бл**ь, на кнопку нажимал или в этом самолете сидел? Что вы хотите?" - спросил он.

Видео дня

Сначала он подтвердил, что является инженером 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка, но потом начал это отрицать.

"Я гражданин Российской Федерации, но никак не являюсь тем, кем вы меня называете. В чем проблема? Если у вас какие-то данные там есть - ну это ваши проблемы", сказал Голенков.

После этого он начал говорить о плохой связи и призвал "повернуть антену на Украине". На фоне другой мужчина начал обзывать журналистку свиньей.

"Крым все равно наш. И все остальное наше будет. Че ты хочешь от нас", - сказал он.

После этого журналистка спросила, не жалко ли ему погибших в Днепре людей.

"Да я ниче не поддерживаю, че ты хочешь от меня. Я еще раз говорю: какие люди и про что ты вообще? Я не понимаю", - сказал он.

Другой мужчина начал кричать, что Украина "будет одним регионом России, как Камчатка или Якутия". Закончился разговор криками "Россия" и "Ура", а также словами Голенкова: "Все остальное тоже будет наше".

Также журналисты позвонили Алексею Иваненко и Динару Назирову из списка СБУ. Иваненко заявил, что не служит в армии и не следит за новостями. На вопрос о том, что он думает о войне, он сказал, что "нечем думать уже".

"Я уволился из армии три года назад после того, как мне пробили голову. Вышел на пенсию, занимаюсь сейчас ассенизаторством [ассенизацией]", - сказал он.

Назиров сказал журналистам, что он "лесовик из лесного хозяйства". "Не ходите в моем лесу и не пугайте белок", - сказал он и бросил трубку.

Удар по Днепру

Напомним, что 14 января Россия массировано обстреляла Украину. Одна из ракет попала по жилой многоэтажке в Днепре.

По последним данным, спасено 39 человек, погибло 40 человек, травмировано 77 человек, еще 25 человек сейчас разыскиваются.

СБУ идентифицировала российских военнослужащих, причастных к ракетному удару по Днепру, среди них:

командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич;

командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич;

начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назиров Динар;

инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений.

Вас также могут заинтересовать новости: