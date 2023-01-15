В Минобороны заявили, что якобы поразили "систему военного управления Украины" и связанные с ней энергообъекты.

В Российской Федерации отличились новым циничным заявлением после трагической ракетной атаки по городам Украины 14 января. В Министерстве обороны РФ заявили, что цели удара достигнуты.

"Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - заявил официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

По его словам, российские войска "поразили систему военного управления Украины" и якобы связанные с ней объекты энергетики.

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Ракетная атака 14 января и трагедия в Днепре - что известно

14 января российские оккупанты ударили по Украине 38 ракетами, одна из которых попала в многоэтажку в Днепре. В результате один из подъездов дома полностью уничтожен.

Предполагается, что на момент ракетного удара дома могли находиться до 200 человек, из них 50 - дети. Отмечается, что россияне били по городу ракетой Х-22.

По состоянию на 13:00 15 января в Днепре спасены 39 человек, из них шесть детей. При этом погибли 22 человека, из них один ребенок, а травмы и ранения получили 72 человека, из них 13 детей. Кроме того, спастели получили 43 сообщения о без вести пропавших.

Стоит отметить, что сотрудники ГСЧС спасают не только людей, но и животных, которых тоже не пощадили россисйкие ракеты.

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