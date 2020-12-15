Чиновника обвиняют в том, что он слишком долго не проводил надлежащее расследование трагедии в аэропорту Лиссабона.

Министр внутренних дел Португалии столкнулся с призывами уйти в отставку на фоне скандала из-за смерти гражданина Украины в аэропорту Лиссабона. В марте мужчину до смерти забили офицеры пограничной службы.

Как пишет The Guardian Игорь Гоменюк был под стражей два дня из-за того, что прибыл в Португалию без визы и отказывался сесть на рейс домой. Трое португальских офицеров связали его руки и ноги, после чего жестоко избили и задушили его.

Читайте такжеУбийство украинца в аэропорту Лиссабона: Португалия выплатит компенсации семьеПрокуроры, которые выдвинули против офицеров обвинения в убийстве, сказали, что когда Гоменюк был на полу, мужчины "избили его ногами и раскладной дубинкой по торсу".

"Нарушители оставить жертву на полу, в наручниках и со связанными ногами", - рассказали прокуроры.

Министр внутренних дел Португалии Эдуарду Кабрита на прошлой неделе объявил об отставке главы португальской пограничной службы SEF. По его словам, это было сделано в рамках плана реструктуризации, нацеленного четко разделить полицейские и административные функции службы по работе с иммигрантами. Он также согласился выплатить компенсацию семье жертвы.

Оппозиция Португалии призвала Кабриту уйти тоже в отставку, поскольку он за 6 месяцев так и не смог провести надлежащее расследование ситуации. А также не предложил родным Гоменюка поддержку. Сам министр сказал во время пресс-конференции на прошлой неделе, что он разговаривал с послом Украины и выразил свои соболезнования семье Гоменюка. Кабрита сегодня также пройдет допрос в парламентском комитете.

"Это позор, что португальскому правительству понадобилось так много месяцев, чтобы принять эти решения. И это произошло только из-за давления СМИ", - сказал депутат от оппозиционной Социал-демократической партии Дуарте Маркес.

Читайте такжеСтрельба на границе: россияне отказались обсуждать инцидент с украинскими пограничникамиВнутреннее расследование министерства внутренних дел Португалии выявило, что у Гоменюка начались конвульсии перед смертью. Но офицеры SEF не дали ему лекарство от эпилепсии. The Guardian пишет, что отчет о расследовании, оказавшийся в руках журналистов, описывает, как Гоменюка связали на более чем семь часов, отказывая ему в доступе к еде или туалету. Это привело к его "медленному удушению, которое закончилось смертью мужчины".

Наручники с него сняли только во время сердечно-легочной реанимации, - сказано в документе. Вскрытие Гоменюка обнаружило синяки, сломанные ребра и следы от ботинок. Согласно отчету, несколько других работников SEF включая медсестру заходили несколько раз в комнату в течение часов, когда Гоменюка били. Они слышали его крики, но не вмешались и не сообщили об инциденте. Португальские офицеры умышленно "скрыли правду, чтобы избежать каких-либо уголовных или дисциплинарных наказаний".

Смерть украинца сначала связали с сердечным приступом. Но посмертный осмотр и расследование полиции указали, что причиной смерти на самом деле были "тяжелые травматические повреждения", нанесенные во время нападения.

После этого Кабрита приказал провести внутреннее расследование и уволил директора и лиссабонского Пограничного управления и его содиректора. Центр для временно задержанных в аэропорту прошел так называемые "радикальные изменения", прежде чем его снова открыли.

Читайте такжеРоссия хочет заочного ареста украинского военного Маркива – росСМИМаркес рассказал, что мероприятия включали установку кнопки о тревоге в камере для задержанных. Однако, по словам депутата, этого не достаточно. Он призвал к решению "структурных проблем" в том, как SEF ведет себя с мигрантами, а также с условиями в центрах для задержанных.

"Те, кто туда попал и кто до сих пор там, должны быть освобождены. И если министр не уволит руководство SEF, он должен потерять и собственное кресло", - сказал Маркес.

В SEF отказались комментировать ситуацию. Однако, профсоюз службы заявил на прошлой неделе, что проблема "не в том, кто работает на SEF. Совершенно очевидно, что известные обстоятельства полностью противоречат традиционному поведению офицеров SEF".

Премьер-министр Португалии Антониу Коста сказал, что "полностью доверяет" министру внутренних дел Эдуарду Кабрите. Сам министр сказал, что он полностью уверен в людях, которые сейчас руководят SEF. По словам Кабриты, смерть Гоменюка была "абсолютно неприемлемой и полностью противоречащей португальскому уважению к правам человека". Он также добавил, что Португалия "прекрасно принимает мигрантов".

Вдова украинца Оксана Гоменюк считает совсем не так. Она не сказала детям об истинных обстоятельствах смерти их отца.

"Я никогда не думала, что что-то такое может произойти в европейской стране, где права человека превыше всего. Всякий раз, когда я слышу слово "Португалия", у меня появляется ненависть к стране. Я даже не могу произнести это слово. Так много людей видели его, и никто не помог. Я до сих пор не могу поверить", - сказала она в интервью для португальского телеканала SIC.

Читайте такжеВ порту Албании задержана яхта с четырьмя украинцами - СМИДиректор португальской ветви Amnesty International Педру Нету сказал, что смерть Гоменюка может быть "отдельным случаем". Но сообщения о пытках и плохом обращении с иммигрантами со стороны SEF указывают на то, что существует систематическая проблема. В комитете ЕС по предотвращению пыток выявили "значительное количество достоверных подозрений относительно нарушений со стороны офицеров полиции" в Португалии. Такие случаи "не редки и не результат деятельности нескольких офицеров-нарушителей".

Убийство украинца в аэропорту Лиссабона

В марте стало известно, что полиция расследует смерть 40-летнего украинца Игоря Гоменюка в аэропорту Лиссабона. Изначально сообщалось, что он умер от приступа эпилепсии.

Позже португальские СМИ сообщили о возможной насильственной смерти. По подозрению в убийстве Гоменюка арестовали трех офицеров иммиграционно-пограничной службы.

В полиции заявили, что предполагаемое преступление было совершено в Центре временного задержания в аэропорту.

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Перевод: Лесь Дымань