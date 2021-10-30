Патрульные приказали водителю остановиться, однако тот лишь прибавил газу.

В Польше 35-летний гражданин Украины за рулем Mercedes отметился громкой погоней с полицией: водитель убегал от копов через несколько населенных пунктов, а в его поимке участвовали пять машин правоохранителей.

Как пишет e-KG.pl, полицейские заметили авто украинца возле Страмницы, однако тот отказался остановиться для досмотра. Тогда копы вызвали поддержку и начали преследование. Во время него водитель Mercedes дважды таранил авто полиции. Впоследствии его вместе с пассажиром в конце концов удалось задержать на кольцевой дороге Колобжега.

Правоохранители заподозрили, что мужчина был за рулем пьян, однако тот отказался от проверки на алкотестере, поэтому его забрали в больницу для анализа крови.

Policyjny pościg ulicami w Kołobrzegu. Po północy policjanci drogówki ruszyli za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli.https://t.co/OOaPluXJDfpic.twitter.com/rMeZrtCCn7 — TVP3 Szczecin (@tvp3szczecin) October 30, 2021

Во время происходящего никто из людей не пострадал. Как отмечает kolobrzeg naszemiasto, прежде чем попасть в руки полиции украинец успел проехать несколько населенных пунктов. В погоне за ним участвовали пять полицейских машин, а поймать нарушителя удалось лишь тогда, когда правоохранители заблокировали дорогу.

Ранее в Польше украинца насмерть засыпало землей в котловане. А в Бельгии разводной мост перевернул машину с семьей и ребенком внутри.

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Автор: Катерина Комолова