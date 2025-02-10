В российском МИДе заявили, что конкретных предложений такого рода пока не поступало.

Кремль пока не получил выгодного предложения о начале переговоров по Украине.

Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, комментируя слова президента США Дональда Трампа, который выразил мнение, что Вашингтон продвигается в вопросе Украины, пишет Reuters.

"Важно, чтобы слова были подкреплены практическими шагами, учитывающими законные интересы России, демонстрирующими готовность убрать коренные причины кризиса и признать новые реалии", - заявил Галузин.

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"Конкретных предложений такого рода пока не поступало", - добавил он.

Издание отметило, что в последние дни из Вашингтона и Кремля поступало много противоречивых или осторожных сообщений о возможных переговорах между Трампом и Путиным о прекращении войны против Украины.

Напомним, пару дней назад Трамп заявил, что говорил с Путиным и ожидает новых разговоров.

Трамп и война в Украине

Трамп неоднократно заявлял, что хочет прекратить войну и что он встретится с Путиным, чтобы обсудить это. Вчера Трамп сообщил журналистам, что встретится с Путиным в подходящее время.

А в пятницу Трамп заявил, что, вероятно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время, чтобы обсудить прекращение войны.

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