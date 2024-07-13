"Турне" Орбана радостно поддержали в Кремле, тогда как ЕС и США раскритиковали венгерского лидера.

Несмотря на то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не имеет собственного мирного плана, он провел последние несколько недель в экстремальном туре, который вызвал возмущение лидеров ЕС и США.

Журналисты BBC обратили внимание на то, что Брюссель и Вашингтон обвинили Орбана в нарушении единства ЕС и НАТО, из-за его обращения к Владимиру Путину и Си Цзиньпину. BBC отмечает, что мира без миротворцев быть действительно не может. Однако, подобные поездки Орбана оставляют его открытым для обвинений в том, что он действует как марионетка Путина. В то же время, по мнению журналистов, основной целью такого турне для Орбана является не Путин, а внутренняя ситуация в Венгрии.

"У Орбана до этого момента был относительно плохой год, он потерял двух самых известных женщин-политиков в своей партии из-за скандала в феврале и стал свидетелем появления своего первого серьезного соперника за более чем десятилетие - Петера Мадьяра. Он потерял более 700 тысяч голосов (каждый четвертый) по сравнению с последними парламентскими выборами в 2022 году. Впервые он не выглядит непобедимым", - объясняет BBC.

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Журналисты BBC убеждены, что лучший способ показать венграм политическую силу Орбана - стать лицом мира в мире. Издание также отмечает, что визит Орбана хорошо восприняли в России. В частности, журналисты цитируют представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что такие решения "могут быть очень полезными".

"В отличие от своих союзников по НАТО, Виктор Орбан рассматривает войну России в Украине как гражданскую войну между двумя славянскими народами, которая продолжается из-за поддержки США. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре, по его мнению, заставит украинцев и россиян сесть за стол переговоров", - заключает издание.

Мирное турне Орбана - главные новости

С начала июля Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев, Москву и Пекин, где пытался обсудить свой "мирный план" по завершению войны в Украине.

Кроме того, накануне Орбан встретился с Трампом, где также обсудил "мир в Украине". По мнению СМИ, эта встреча усилит опасения, что венгерский премьер выступает посредником между Путиным и Трампом.

Между тем Financial Times отмечает, что раздраженные лидеры ЕС готовят ответ на визит Орбана к Путину. В частности, это обсуждали на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

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