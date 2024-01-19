Инспекторы пока не обнаружили перенаправления иранских запасов урана для ядерного оружия.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) считают, что у Ирана есть ресурсы, чтобы изготовить несколько атомных боеголовок.

Как сообщает Bloomberg, об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Агентство подсчитало, что Иран имеет достаточное количество высокообогащенного урана.

"Это очень разочаровывает... Мы не понимаем, почему они не обеспечивают необходимую прозрачность", - возмутился Гросси.

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На данный момент инспекторы МАГАТЭ не обнаружили перенаправления иранских запасов урана для ядерного оружия. Однако производство и хранение такого количества материалов вызывает беспокойство у агентства.

Иран разрабатывает ядерное оружие

Как ранее заявлял экс-председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал США Марк Милли, Иран может стать ядерной державой всего за несколько месяцев.

По оценке Пентагона, Иран имеет достаточно ресурсов, чтобы создать ядерное устройство меньше, чем за две недели.

В ноябре УНИАН сообщал, что Иран увеличил запасы урана, обогащенного до 60%. Со времени последнего отчета от 5 сентября этот объем вырос на 6,7 кг до 128,3 кг. Темпы обогащения урана замедлились до примерно 3 кг в месяц, хотя в начале этого года показатель был на уровне 9 кг. По словам дипломатов, это результат косвенных переговоров с США.

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