Иран, при желании, очень быстро может стать ядерной державой, утверждают в Пентагоне.

Иран имеет достаточно ресурсов, чтобы создать ядерное устройство менее чем за две недели.

Об этом говорится в ежегодном докладе Министерства обороны США "Стратегия противостояния оружию массового поражения".

Если режим Тегерана решит, что ему нужно ядерное оружие, ему понадобится не более двух недель на создание ядерного устройства, говорится в докладе.

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"По имеющимся оценкам, Иран не занимается реализацией программы создания ядерного оружия в ближайшее время, однако имеет возможность менее чем за две недели выработать достаточно расщепляемого материала для создания ядерного устройства", – утверждают в Пентагоне.

Кроме того, Соединенные Штаты считают, что Иран не соблюдает свои обязательства по контролю за химическим оружием, поскольку он не предоставил полной декларации объектов по производству химического оружия, как того требуют действующие соглашения.

Иран разрабатывает ядерное оружие

По данным СМИ, Россия решила помочь Ирану с ядерной программой. Москва готова поставить Тегерану материалы для создания бомбы.

Экс-председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал США Марк Милли говорил, что Иран всего за несколько месяцев может стать ядерной державой.

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