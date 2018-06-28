ПАСЕ приняла резолюцию с требованием освобождения заключенных украинцев для усиления давления на РФ - Геращенко

Первый вице-спикер отмечает необходимость усиления внимания к теме украинских заложников на всех международных площадках.

В Парламентской ассамблее Совета Европы принята резолюция с требованием к российским властям немедленно освободить украинских заложников и политических заключенных с целью ужесточения давления на Российскую Федерацию.

Об этом сообщила член украинской парламентской делегации в Ассамблее, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

Она напомнила, что сегодня в рамках летней сессии ПАСЕ была принята резолюция относительно угроз здоровью и жизни украинцев, которые незаконно содержатся Россией в оккупированном Крыму, оккупированной части Донбасса, и непосредственно на территории России.

В связи с этим Геращенко объясняет, каким образом эта резолюция «повлияет на судьбы пленников Кремля, если РФ не выполняет ни одной резолюции».

«У нас нет никакого сомнения, что РФ не собирается реагировать на резолюции ПАСЕ, как и на все другие резолюции и призывы цивилизованного мира. Но мы не можем молчать, наоборот, должны активизировать тему освобождения заложников по всему миру. Чтобы усилить давление на РФ, чтобы освободить украинцев. Только давление, только внимание к теме заложников на всех международных площадках. Поэтому сегодня было очень важное обсуждение, и наши европейские партнеры узнали очень много о пытках, сексуальных преступлениях, психологическом давлении и издевательствах над украинцами», - подчеркнула политик.

Также она отметила, что украинской делегации удалось привлечь внимание парламентариев всех европейских стран на тот факт, что когда «в РФ проходит Чемпионат мира по футболу, в это время в тюрьмах умирают украинские политзаключенные».

«Итак, в принятой резолюции ПАСЕ осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания, речь идет о требованиях допуска Международного комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций в зону конфликта и на оккупированные РФ территории, к украинским политзаключенным в РФ», - заявила Геращенко.

«ПАСЕ обращается к РФ с требованием освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха, Павла Гриба, других политзаключенных и заложников как в оккупированном Крыму и на Донбассе, так и из тюрем РФ. Также требуют доступа к ним украинского омбудсмена», - отметила она.

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«Были приняты поправки украинской делегации относительно требования допуска медиков, гуманитарных миссий; признать, что и украинцы, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях, являются заключенными, заложниками Кремля, так как только Кремль решает, освободить их или нет», - подчеркнула депутат.

«Я уверена, что после сегодняшних, очень важных, эмоциональных, правдивых дебатов в Страсбурге, в других европейских парламентах состоятся соответствующие слушания и будут принять заявления с требованием освобождения заключенных», - подчеркнула она.

«Все наши резолюции, все усилия ужесточают ответственность РФ, формируют доказательную базу для международных судов, все эти резолюции - важный фактор для наших юристов и дипломатов, которые готовят иски к РФ о пытках украинцев, которые уже защищают Украину и украинцев в международных судах по делам против России. Это были очень важные дебаты. И все выступающие поддержали Украину, что это агрессия РФ, это политзаключенные, что РФ несет полную ответственность за незаконное содержание и другие преступления», - добавила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня ПАСЕ приняла резолюцию об освобождении украинских политзаключенных в России, оккупированном Крыму и на Донбассе.