По данным американских СМИ, на президентских выборах в США лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который баллотируется на второй срок, заявил в социальных сетях о "великой победе", но администрации соцсетей обозначили его сообщения как ложные.

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Об этом следует из пояснительных заметках администраций Facebook и Twitter сообщений Трампа.

"Я сделаю заявление сегодня ночью. Большая победа", - подчеркнул Трамп.

В то же время в Twitter это сообщение обозначили таким образом, что "определенный или весь контент, распространенный в этом twitter-сообщении, является сомнительным или может вводить в заблуждение относительно выборов и других общественных процессов".

Также Трамп сообщил: "Мы значительно впереди, но они пытаются украсть результат выборов. Мы никогда не позволим им этого. Голосовать нельзя после закрытия участков".

В Facebook под этим сообщением появилось объяснение, что подсчет голосов может продолжаться в течение дней и даже недель, и что финальные результаты голосования могут отличаться от предварительных данных.

Как выбирают президента США

Президентские выборы в США проводятся в два этапа. На первом этапе жители страны в результате всенародного голосования голосуют за выборщиков, которые на втором этапе избирают президента страны. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Граждане заранее знают, кого поддерживает каждый избиратель.

В каждом штате разное количество выборщиков. Например, в большом штате Калифорния их 55, а в маленьких штатах их по 7. Поэтому для кандидатов в президенты очень важно, чтобы их поддерживали в крупных штатах.

Через 41 день после всенародного голосования избиратели заполняют бюллетени, выбирая президента и вице-президента. В начале января после подсчета голосов выборщиков будет известно имя нового президента.

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Автор: Виталий Саенко