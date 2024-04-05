Решение Турции принято в преддверии запланированного визита Эрдогана в США

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о приостановке с 8 апреля обязательств Турции по Договору об обычных вооруженных силах в Европе, который изначально был заключен во времена холодной войны.

Издание Bloomberg пишет, что этот шаг ставит Турцию в один ряд с аналогичными решениями США, Великобритании и Германии в ответ на выход России из Договора в ноябре. Тогда США заявили, что их решение укрепит сдерживание и обороноспособность Альянса за счет снятия ограничений, влияющих на военное планирование.

Решение Турции также свидетельствует об улучшении отношений с США в преддверии запланированной встречи Эрдогана и президента США Джо Байдена в Вашингтоне.

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Недавно две страны провели переговоры по улучшению связей в сфере безопасности и энергетики, а также по увеличению закупок турецкой взрывчатки для поддержки Украины в борьбе с Россией. Турция стремится поддерживать связи с обеими сторонами в войне, но поддерживает некоторые санкции против Москвы.

Отношения между Турцией и США улучшились после того, как в январе Анкара одобрила вступление Швеции в НАТО. Это решение позволило Вашингтону подписать соглашение о продаже Анкаре военных самолетов F-16, ракет и бомб американского производства на 23 миллиарда долларов.

Однако между союзниками сохраняются разногласия по ряду вопросов, включая покупку Турцией современных российских систем противоракетной обороны и поддержку США сирийско-курдских сил, которые Анкара считает террористической организацией.

Отношения Турции и России - последние новости

После того, как против России ввели санкции из-за полномасштабного вторжения в Украину, Турция превратилась в одного из крупнейших импортеров российской нефти и топлива, но санкционное давление все больше дает о себе знать.

В феврале стало известно, что угрозы США привели к замедлению торговли между Москвой и Анкарой.

Уже в марте сообщалосЬ, что турецкий нефтяной терминал "Дортиол" больше не будет принимать российский импорт из-за санкций.

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