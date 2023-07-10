То, что переговоры Турции по вступлению в ЕС зашли в тупик, не должно быть препятствием для присоединения Швеции к НАТО, считают в Госдепе.

Соединенные Штаты Америки не считают, что стремление Турции вступить в Европейский Союз должно препятствовать вступлению Швеции в НАТО. Об этом заявили в Государственном департаменте США

"Соединенные Штаты через ряд шагов поддерживали стремление Турции вступить в ЕС, и мы продолжаем это делать. Однако мы не считаем, что это должно быть препятствием для вступления Швеции в НАТО", – сказал спикер Госдепартамента Мэтью Миллер.

Миллер добавил, что продвижение в направлении присоединения Турции к блоку зависит от ЕС и Анкары, и подчеркнул, что госсекретарь США Энтони Блинкен озвучивал это в своих разговорах с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в течение последних нескольких дней (за последние пять дней они общались трижды).

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"Мы продолжаем настаивать на том, что Швеция предприняла ряд шагов для устранения беспокойств, которые выразила Турция. И мы считаем, что для Турции настало время поддержать вступление Швеции в НАТО", – подчеркнул Миллер.

Ультиматум Турции по вступлению Швеции в НАТО - что сообщалось

Турция и Венгрия остаются последними двумя странами-членами НАТО, не одобрившими заявку Швеции на вступление.

Анкара потребовала от страны принять меры по "борьбе с терроризмом" и ставила под сомнение возможность успешного завершения переговоров о присоединении Швеции к Альянсу.

10 июля президент Реджеп Тайип Эрдоган, отправляясь на саммит НАТО в Вильнюсе, впервые связал блокировку заявки Швеции со стремлением Турции присоединиться к ЕС (переговоры об этом начались в 2005 году, они зашли в тупик несколько лет назад). Турецкий лидер, обращаясь к партнерам, заявил: "Сначала проложите путь для Турции в Европейский Союз, а затем давайте проложим путь для Швеции, так же, как мы проложили путь для Финляндии".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, канцлер Германии Олаф Шольц и представитель Белого дома, комментируя это, заявили, что поддерживают стремление Турции вступить в ЕС, но этот процесс не связан со вступлением Швеции в НАТО и тем, что она выполнила все поставленные ей условия.

Вечером 10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном с целью обсуждения вопроса о принятии заявки на членство.

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