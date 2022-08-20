Ранее Украина выступила с инициативой создания такого трибунала.

Судебный процесс над Владимиром Путиным не будет долгим по одной причине - российский диктатор сейчас четко осознает, что совершает преступления.

Такое мнение высказал телеканалу "Еспресо" прокурор Международного трибунала для бывшей Югославии Джеффри Найс.

По его словам, если есть достаточно доказательств и четкая структура преступлений или разрушение невоенных целей - это нарушение кодекса правил ведения войны.

"Мы видим, что происходило в первые дни войны. Путин знал, что происходит и мог остановить своих людей. Он делал, что хотел - совершал преступления против мирного населения. И это четкий случай того, когда судебный процесс не должен быть долгим", - прогнозирует он.

Как известно, ранее Украина выступила с инициативой создания Специального трибунала, который привлечет к уголовной ответственности членов Совета безопасности России за совершение преступления агрессии против Украинского государства. Ранее создание такого трибунала поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европейский парламент, Парламентская ассамблея НАТО и Парламентская ассамблея ОБСЕ.

Напомним, президент Владимир Зеленский заверил, что ни один ракетный удар РФ по украинским городам не останется без ответа.