Судебный процесс над Владимиром Путиным не будет долгим по одной причине - российский диктатор сейчас четко осознает, что совершает преступления.
Такое мнение высказал телеканалу "Еспресо" прокурор Международного трибунала для бывшей Югославии Джеффри Найс.
По его словам, если есть достаточно доказательств и четкая структура преступлений или разрушение невоенных целей - это нарушение кодекса правил ведения войны.
"Мы видим, что происходило в первые дни войны. Путин знал, что происходит и мог остановить своих людей. Он делал, что хотел - совершал преступления против мирного населения. И это четкий случай того, когда судебный процесс не должен быть долгим", - прогнозирует он.
Как известно, ранее Украина выступила с инициативой создания Специального трибунала, который привлечет к уголовной ответственности членов Совета безопасности России за совершение преступления агрессии против Украинского государства. Ранее создание такого трибунала поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европейский парламент, Парламентская ассамблея НАТО и Парламентская ассамблея ОБСЕ.
Напомним, президент Владимир Зеленский заверил, что ни один ракетный удар РФ по украинским городам не останется без ответа.