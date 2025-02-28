Однако чтобы ни делал Трамп, уверен Ельченко, возврата к мировому порядку, который был после Второй мировой, уже нет.

Изменение политики США и желание ее лидера Дональда Трампа "перекроить" саму страну и мир - это прямой путь к Третьей мировой войне. Такое мнение высказал экс-посол Украины в США и РФ и многолетний представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в интервью РБК-Украина.

Он считает, что Трамп это поймет скоро. "Такое кардинальное изменение политики США и попытки Трампа поделить планету на зоны влияния между великими державами - прямой путь к Третьей мировой. И я не думаю, что Трамп этого хочет. Если он этого еще не понимает, то через некоторое время ему подскажут", - сказал Ельченко.

Как подчеркнул дипломат, такое желание Трампа побудит Китай захватит Тайвань, половина Африки начнет войну между собой, есть Юго-Восточная Азия с множеством взаимных претензий.

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"Здесь еще один вопрос есть - это распространение ядерного оружия. Потому что если начнется такой беспорядок в мире, то через год у нас в дополнение к пяти официально признанным и еще четырем непризнанным [государствам, которые имеют ядерное оружие - ред.], есть еще так называемых пороговых государств штук 40. Половина из них находится как раз в Юго-Восточной Азии. И Япония, и Южная Корея, Индонезия, Вьетнам, Малайзия - они все могут создать ядерное оружие в течение нескольких месяцев. А есть еще Египет, есть Саудовская Аравия, у которых, возможно, меньше технологических возможностей, но очень много денег. И они просто это оружие могут купить элементарно", - подчеркнул Ельченко.

По его словам, в случае если начнутся эти триггерные конфликты в мире, то это уже будет процесс, который никто не сможет остановить.

Однако чтобы ни делал Трамп, уверен Ельченко, возвращения к мировому порядку, который был после Второй мировой, уже нет.

Разговоры о Третьей мировой войне

Еще в ноябре 2024 года экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сказал, что Третья мировая война официально началась. Он отметил, что в 2024 году перед Украиной уже стоит не одна Россия, потому что против украинских защитников стоят солдаты из Северной Кореи, летят ракеты северокорейского производства, также убивают гражданских людей иранские "шахеды". Украину атакуют с помощью и китайского оружия.

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что Третья мировая война "не так уж и далеко". При этом он выразил уверенность, что этого не произойдет во время его президентства.

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