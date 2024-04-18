Потенциальный конфликт между Ираном и Израилем может перерасти в "большой военный пожар" на Ближнем Востоке с глобальными последствиями, но это не будет Третьей мировой, говорит Луиджи Скацциери.

Основным путем к началу Третьей мировой войны остается прямое столкновение Запада с Россией, и этот сценарий будет более вероятным, если Дональд Трамп победит на выборах в США и дестабилизирует НАТО. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра европейских реформ, доктор Луиджи Скацциери.

"Возможный конфликт между Ираном и Израилем может перерасти в большой военный пожар на Ближнем Востоке с глобальными последствиями. США почти наверняка будут привлечены на сторону Израиля, а другие западные страны, включая Великобританию, могут сделать то же самое в меньшей степени", – рассказал он в комментарии Sky News, говоря о том, каким может быть начало Третьей мировой войны.

По словам Скацциери, участие западных стран в таком конфликте будет ограниченным, и "это не будет Третья мировая война". Не в последнюю очередь – потому, что Россия может позволить себе поддержку Ирана, но Китай вряд ли это сделает.

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"Основным путем к сценарию Третьей мировой войны остается прямое столкновение Запада с Россией. Этот сценарий будет более вероятным, если Дональд Трамп победит и дестабилизирует НАТО, искушая Владимира Путина атаковать страны Балтии. Столкновение с Россией также было бы довольно вероятным, если западные силы будут привлечены к поддержке Украины в боевых действиях на передовой", – констатировал он.

Угроза Третьей мировой войны: мнения экспертов

Редактор по вопросам безопасности и обороны Sky News Дебора Хейнс считает, что с учетом событий в мире, в частности, войны в Украине и обострения на Ближнем Востоке, есть вероятность того, что может начаться Третья мировая война. По ее словам, это не означает, что эскалация до глобального противостояния неизбежна. Однако сейчас угроза такого сценария более высока, чем когда-либо после завершения последней мировой войны.

Член-корреспондент Украинской академии геополитики и геостратегии, кандидат политических наук Станислав Желиховский считает, что Третья мировая уже началась. Он говорит, что это произошло с началом полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, тогда же завершилась вторая Холодная война.

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