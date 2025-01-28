Ливитт отметила, что решение о приостановлении финансирования является "очень ответственным шагом".

Решение администрации президента США Дональда Трампа о заморозке федерального финансирования различных грантов и кредитов – это временная мера, необходимая для проверки того, как расходуются средства. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт.

"Это временная пауза. Бюджетное управление пересматривает федеральное финансирование, которое выделялось. [...] В течение прошлых четырех лет мы видели, как администрация Байдена тратила деньги, как пьяные матросы. Это одна из причин, почему у нас был инфляционный кризис", – заявила она во время брифинга.

Ливитт отметила, что решение о приостановлении финансирования является "очень ответственным шагом":

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"Эта администрация обязана снова убедиться, что каждая копейка будет честно посчитана", – добавила она.

При этом Ливитт подчеркнула, что социальная помощь американцам, медицинская помощь, помощь с питанием, помощь, которая предоставляется непосредственно людям, не будет приостановлена.

Приостановление финансирования программ помощи от США

Белый дом остановил выплаты всех федеральных грантов и кредитов, а команда нового президента США Дональда Трампа инициировала большую проверку внутренних бюджетных расходов.

Ранее у Трампа остановили на 90 дней финансирование программ помощи другим странам – в частности, под эгидой программы USAID, которая реализует несколько проектов и в Украине.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, комментируя эту ситуацию, заявила, что приостановление финансирования USAID не может не смущать, но это "не первое и не последнее испытание, которое мы должны преодолеть". Она добавила, что в ближайшее время начнутся предметные консультации с американскими партнерами с целью скорейшего продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию в Украине.

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