Трасс обсудила вопросы поддержки Украины и преодоления последствий энергетического кризиса в Европе.

Новая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провела первые телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и со своим польским коллегой Матеушем Моравецким.

Как сообщили в британском правительстве, Трасс и Макрон обсудили двусторонние отношения, шаги по преодолению энергетического кризиса, "вызванного незаконной войной Путина".

В Елисейском дворце, сообщение которого цитирует Reuters добавили, что лидеры Британии и Франции в диалоге сосредоточились на поддержке Украины и реагировании на последствия войны на продовольственную безопасность и цены на энергоносители.

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Также они договорились провести встречу.

С премьером Польши Моравецким Трасс обсудила пути укрепления двусторонних отношений, в частности в контексте сотрудничества в поддержку народа Украины.

В канцелярии польского премьера отметили, что разговор касался вопросов европейской безопасности, усиления восточного фланга НАТО, энергетического шантажа России и путей устранения его последствий.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии Великобритании. На следующий день она стала премьер-министром страны после того, как королева официально попросила ее сформировать новое правительство.

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