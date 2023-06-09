Бывшему президенту Дональду Трампу выдвинули обвинения в расследовании относительно секретных документов. Это знаменует собой первый случай в истории США, когда бывшему президенту предъявлены федеральные обвинения.
Как заявил CNN адвокат Трампа Джим Трасти, в целом экс-президенту предъявили обвинения по семи пунктам в соответствии с законом о шпионаже, а также обвинения в воспрепятствовании правосудию, уничтожении или фальсификации записей, заговоре и ложных заявлениях. Трасти сказал, что адвокаты Трампа получили повестку по электронной почте от Министерства юстиции в четверг со списком обвинений, но еще не видели обвинения. Адвокат Трампа назвал обвинения в шпионаже "смешными".
Расследование касается обращения Трампа с секретными документами, которые были доставлены на его курорт в Мар-а-Лаго во Флориде после того, как он покинул Белый дом в 2021 году, а также возможного препятствования расследованию и попыткам правительства получить материалы.
Трамп подтвердил в своей социальной сети, что Министерство юстиции сообщило ему об обвинениях и что его вызвали в Федеральный суд Майами во вторник.
Федеральное обвинение является вторым случаем, когда против Трампа выдвигают уголовные обвинения в этом году. В апреле Окружной прокурор Манхэттена выдвинул Трампу обвинения по 34 пунктам в фальсификации бизнеса.
В то же время сам Трамп утверждает, что все расследования пытаются остановить его политически. Он настаивает, что никакие уголовные обвинения не остановят его кампанию 2024 года.
Судебные дела против Трампа
В мае суд признал Трампа виновным в деле о сексуальном насилии весной 1996 года над журналисткой и писательницей Джин Кэрролл и обязал его уплатить по гражданскому иску 5 миллионов долларов.
В конце марта жюри присяжных суда Манхэттена выдвинуло обвинение Дональду Трампу по делу о схеме выплаты за молчание и сокрытие фактов, связанных со звездой фильмов для взрослых Сторми Дэниелз, имевших место перед выборами 2016 года.
Это был первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны предъявлены уголовные обвинения.
В то же время СМИ отмечают, что Трамп все же сможет баллотироваться на президентские выборы 2024 года, даже если будет иметь судимость. Это может даже помочь ему выиграть гонку.