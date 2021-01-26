Офис будет заниматься корреспонденцией, публичными заявлениями и выступлениями Трампа.

45-й президент США Дональд Трамп открыл свой офис во Флориде.

Читайте такжеБайден сомневается в успехе импичмента ТрампуКак сообщает Fox News, в пресс-релизе его называют «офисом бывшего президента». Он будет заниматься корреспонденцией, публичными заявлениями и выступлениями Трампа.

«Президент Трамп отныне и навечно будет защитником американского народа»,— говорится в заявлении, передает kommersant.

Трамп не появляется на публике со дня инаугурации Джо Байдена 20 января. В тот день он отправился из Белого дома во Флориду. По данным СМИ, Трамп намерен принять участие в следующих президентских выборах. 8 февраля в Сенате начнется рассмотрение вопроса об импичменте 45-го президента. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

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Автор: УНИАН