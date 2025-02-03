Возвращение 'Звездных войн': в BI объяснили, каким будет 'Железный купол для Америки'

Инициатива Трампа является продолжением Стратегической оборонной инициативы (SDI) Рональда Рейгана.

Президент Дональд Трамп объявил о намерении создать новейший противоракетный щит с космическими перехватчиками, продолжая идеи Стратегической оборонной инициативы (SDI) Рональда Рейгана, известной как "Звездные войны". Инициатива "Железный купол для Америки", имеет целью защиту от баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет, пишет Business Insider.

Возрождение Стратегической оборонной инициативы

Новый указ Трампа восстанавливает концепцию космической обороны, отражая растущее беспокойство по поводу развития передовых ракетных технологий в России, Китае и Северной Корее. Перехват гиперзвуковых ракет традиционными системами противоракетной обороны является сложной задачей из-за их высокой скорости, маневренности и нерегулярных траекторий.

Современные ракеты оснащаются средствами противодействия, что затрудняет их перехват, а размеры арсеналов потенциальных противников могут превышать возможности нынешней обороны США. Например, Россия обладает около 1700 единицами ядерного оружия.

Видео дня

В докладе Конгресса за 2023 год отмечается, что Пентагон должен сосредоточиться на разработке космических датчиков, интегрированного командования и управления, а также зональной и точечной обороны. Том Карако, эксперт по противоракетной обороне, считает, что космос становится ареной боевых действий, и поэтому космические перехватчики необходимы.

Оппоненты программы указывают на ее высокую стоимость и возможный риск дестабилизации ядерного баланса. Ханс Кристенсен из Федерации американских ученых назвал план "SDI v2", отметив, что он сочетает существующие технологии, новые разработки и несбыточные мечты.

Анкит Панда из Фонда Карнеги предостерегает, что создание неуязвимого ракетного щита может повлечь бесконечные расходы и новую гонку вооружений. В то же время контроль над вооружениями остается более дешевым и эффективным средством безопасности.

Возможна ли абсолютная защита?

Даже с новейшим противоракетным щитом угроза полного ракетного удара будет оставаться. Карако отмечает, что если Россия решит запустить 1000 боеголовок, система обороны не сможет их все перехватить. Однако усиленная оборона повышает порог для потенциального нападения, что укрепляет сдерживание.

Эксперты, такие как Ребекка Генрихс из Хадзоновского института и генерал в отставке Джон Хайтен, отмечают, что США должны расширять противоракетную оборону для сдерживания России и Китая. В то же время противники программы считают, что она лишь стимулирует разработку новых наступательных средств.

Инициатива "Железный купол для Америки" является продолжением старых дебатов о балансе между обороной и сдерживанием. Оправдает ли эта программа ожидания, покажет время.

"Железный купол для Америки"

Президент США Дональд Трамп заявил подписал несколько указов по армии, в частности о разработке американского аналога израильской системы противоракетной обороны "Железный купол".

Также американский президент отметил, что система будет производиться непосредственно в США. В указе "Железный купол для Америки" ("The Iron Dome for America") говорится, что угроза применения баллистических, гиперзвуковых, крылатых ракет и других современных средств воздушного нападения "остается катастрофической угрозой, стоящей перед Соединенными Штатами".

Вас также могут заинтересовать новости: