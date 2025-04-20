По словам Трампа, США станут еще лучше и сильнее, чем когда-либо прежде.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка станет "больше и религиознее", чем когда-либо. Такое заявление американский лидер сделал в своей соцсети Truth Social.

"Вместе мы сделаем Америку больше, лучше, сильнее, богаче, здоровее и религиознее, чем когда-либо прежде!", - написал Трамп.

Также он поздравил американцев с Пасхой. Тем не менее это поздравление не обошлось без обвинений со стороны Трампа.

Видео дня

"Счастливой Пасхи всем, включая радикальных левых лунатиков, которые так упорно сражаются и строят планы, чтобы вернуть в нашу страну убийц, наркобаронов, опасных заключенных психически ненормальных... С Пасхой также слабых и неэффективных судей и сотрудников правоохранительных органов, которые позволяют этому зловещему нападению на нашу страну продолжаться, нападению настолько жестокому, что оно никогда не будет забыто!", - заявил президент США.

Кроме того, Трамп не забыл упомянуть в своем "поздравлении" и экс-президента США Джо Байдена. Он в очередной раз обвинил своего предшественника в некомпетентности.

"Сонный Джо Байден целенаправленно позволил миллионам преступников въехать в нашу страну, совершенно без проверки и контроля, благодаря политике открытых границ, которая войдет в историю как самый ужасный акт, когда-либо совершенный против Америки. Он был, безусловно, нашим самым ужасным и самым некомпетентным президентом, человеком, который абсолютно не понимал, что он делает", - добавил Трамп.

Дональд Трамп - другие новости

Ранее агентство Associated Press проанализировало, как менялись заявления президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине. Отмечается, что американский лидер давно отказался от своих планов по завершению войны в Украине за 24 часа.

Кроме того, тысячи американцев вышли на протесты, выступая против политики Трампа в отношении мигрантов, гражданских свобод, сокращения рабочих мест и ряда других вопросов. Многие демонстранты ругали администрацию за то, что она не вернула в США Килмара Армандо Абрего Гарсию, жителя Мэриленда, который, по мнению судов, был несправедливо депортирован в Сальвадор.

Вас также могут заинтересовать новости: