Трамп поручил урегулировать работу соцсетей, подписав соответствующий указ

Президент США заявил, что подписанный им указ призван лишить социальные сети правовой защиты.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о компаниях, управляющих крупнейшими социальными сетями.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на информацию Белого дома.

Трамп в четверг рассказал журналистам, что он поручил генеральному прокурору Уильяму Барру приступить к работе с прокурорами всех штатов для разработки законодательства, которое позволит властям бороться с "обманными", по словам Трампа, методами работы соцсетей.

Выступая перед журналистами в Белом доме, американский президент заявил, что подписанный им указ призван лишить социальные сети правовой защиты, которой они пользуются благодаря Закону о порядочности в СМИ. Сейчас этот закон освобождает соцсети, за редкими исключениями, от какой-либо юридической ответственности за материалы, публикуемые пользователями.

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Трамп подчеркнул, что компании, которым принадлежат соцсети, являются, по сути, монополиями.

Генпрокурор Уильям Барр, присутствовавший на брифинге, сказал, что сейчас администрация готовит законопроект в дополнение к сегодняшнему указу Трампа.

Американский президент при этом допускает, что его указ могут оспорить в судах, однако, по мнению Трампа, у администрации есть хорошие шансы на победу во всех этих процессах.

Ранее Трамп пригрозил соцсетям жестким регулированием или закрытием после того, как Twitter сделал замечание к его посту. До этого Twitter впервые опубликовал под его постом призыв к пользователям проверить достоверность утверждений. Предупреждение появилось под постом Трампа о том, что почтовое голосование может сделать возможной масштабную фальсификацию.

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