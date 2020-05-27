Трамп пригрозил закрыть соцсети

Президент США Дональд Трамп грозится ввести более жесткое регулирование или вообще закрыть компании-соцсети.

Президент США угрожает соцсетям жестким регулированием или закрытием после того, как Twitter сделал замечание к его посту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Президент США Дональд Трамп угрожает ввести более жесткое регулирование или вообще закрыть соцсети после того, как Twitter впервые опубликовал под его постом призыв к пользователям проверить достоверность утверждений.

Предупреждение появилось под постом Трампа о том, что почтовое голосование может сделать возможной масштабную фальсификацию.

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Трамп в связи с этим заявил, что компания действовала с политическим предубеждением.

"Республиканцы чувствуют, что платформы социальных медиа полностью подавляют консервативные голоса. Мы будем строго регулировать их деятельность или закроем их, не позволяя этому случиться. Мы видели, что они пытались сделать, и не смогли, в 2016 году. Мы не можем допустить, чтобы более усложненная версия этого произошла снова", - написал Трамп.

"Исправьте свой поступок, НЕМЕДЛЕННО!!!" - добавляет он в следующем твите.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed in 2016. We can't let a more sophisticated version of that.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

На момент публикации материала Twitter и Facebook не предоставили официальных комментариев.

В последние годы Twitter изменил свою политику после обвинений в том, что его невмешательство в контент способствует распространению дезинформации.

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