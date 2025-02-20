Документ о партнерстве в добыче редкоземельных металлов остается на столе переговоров, но Украине параллельно надо готовиться к тому, чтобы быть максимально независимыми от американской поддержки, говорит Евгения Кравчук.

Ситуацию с последними заявлениями президента США Дональда Трампа относительно украинского главы государства Владимира Зеленского и помощи Украине в противостоянии России прокомментировала депутат украинского парламента Евгении Кравчук. По ее убеждению, это все является элементами давления главы Белого Дома на Украину для получения соглашения о полезных ископаемых. Об этом Кравчук сказала в эфире Радио Свобода.

"Точно. что мы понимаем, Трамп любит сильных. Он сам считает себя сильным лидером. Он любит силу. И украинцы сейчас должны показать силу. Потому что украинцы выглядят как наиболее взрослые в этой комнате. Но я не думаю, что это (напряжение между двумя президентами, которое возникло за последние дни) проблема коммуникации. Очевидно, это такой этап. Трамп - он как дилмейкер хочет заключить сделку и это элемент такого давления: кто же прогнется первым", - отметила Кравчук.

По ее убеждению, лучше всего для нас сейчас - продолжить усиливать наши вооруженные силы, не рассчитывая особо на США.

Видео дня

"Я больше склоняюсь к мысли, что не захочет Трамп выглядеть побежденным Путиным. Потому что так будет, если Путин выйдет из этой ситуации как победитель. Но параллельно нам надо готовиться к тому, чтобы быть максимально независимыми от американской поддержки", - сказала депутат.

Она подчеркнула, что это соглашение о партнерстве в добыче украинских ресурсов остается на столе переговоров.

"Мне кажется, что в конце концов, если бы мы нашли формулу, которая бы подошла и Украине - какие-то гарантии безопасности, это было бы очень хорошо. Потому что редкоземельные металлы - это не картошка, которую ты копаешь в огороде. Нужно очень дорогостоящее оборудование, должны быть обогатительные комбинаты. То есть это стоимостные инвестиции и Украина точно сама это не может сделать. Если бы могли, то уже давно сделали", - отметила Крачук.

Трамп набросился на Зеленского - подробности

Как сообщал УНИАН, сразу после встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в трехлетней войне, хотя полномасштабное вторжение осуществила Россия. Также Трампу не нравится, что в Украине на время действия военного положения заморожено проведение выборов.

Через несколько дней после этого Трамп вновь затронул тему выборов в Украине и назвал Зеленского "диктатором без выборов". Новый лидер Америки, поднимая тему переговоров о мире в Украине, заявил, что Зеленскому надо действовать быстро, "иначе у него не останется страны".

При этом Трамп продолжает упоминать полезные ископаемые Украины, подчеркивая, что США должны получить к ним доступ за оказанную ранее помощь.

На упрек Трампа о "диктаторе без выборов" Зеленский ответил: "Прямо сейчас поменять меня не получится" и пообещал заказать социологию и измерить доверие к Трампу и другим мировым лидерам.

Напомним, что Зеленский не дал подписать соглашение о полезных ископаемых с США, поскольку, по его словам, соглашение не готово и не защищает интересы украинского государства.

Вас также могут заинтересовать новости: